路透社報導，美國白宮今天表示，拜登總統可望明天前往倫敦，弔唁已故英國女王伊麗莎白二世。

女王國葬19日將在倫敦舉行，世界各國領袖現正紛紛飛往倫敦，英國國王查爾斯三世預計明天將接見受邀出席國葬儀式的各國領袖。

儘管英國首相辦公室及外交部一再強調不會利用國喪相關行程進行國際政治工作，「泰晤士報」（The Times）15日引述若干官方消息人士說法報導，首相特拉斯（Liz Truss）計畫在國葬前後與拜登等少數特別重要的盟國領袖低調舉行雙邊會談。