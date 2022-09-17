受到連續12起有感地震影響！公路總局第二區養護工程處表示，台中市和平區台8線77K靈甫橋路段，因地震造成邊坡坍方雙向阻斷，谷關工務段搶修廠商因持續落石且晚上視線不佳，暫無法靠近清坍；為確保中橫便道行車安全，18日早上7時通行班次暫停開放。

台8線因受地震影響，晚上已由谷關工務段外包廠商，進行封路管制。(民眾提供)

公路總局第二區養護工程處指出，因受到17日晚上9時41分起，全台有感地震影響，造成台中市和平區台8線77K靈甫橋路段，發生地震邊坡坍方，所幸無人員傷亡，卻造成該路段雙向阻斷。

第二區養護工程處表示，谷關工務段搶修廠商，因發現中橫持續落石，且晚上視線不佳，暫時無法靠近進行清坍；已通知警廣、沿線CMS加強宣導；目前現場持續落石，機械於現場待命隨時清坍，預計明（18）日上午11時進行排除。

第二區養護工程處強調，為確保行車安全，中橫便道明（18）日早上7時通行班次，暫停開放。待上午清除落石及巡查邊坡確認狀況後，再判斷是否通行中午班次。