運動實境秀《超級王牌棒球隊》最新對決由藝人孫協志領軍的「SUN STAR明星棒球隊」，除了「從從」唐從聖、網紅「台南Josh」等熟面孔登場之外，曾以「閃亮之星棒球隊」出戰過的阿翔再度回鍋，而上集「超級王牌棒球隊」才剛以一分飲恨敗給含羞草日記棒球隊，對手「草爺」江治緯三度參戰合流SUN STAR！賽前孫協志就直言「剉咧等」，希望不要輸太多，比賽後看到「超級王牌棒球隊」一壘手「奧運金牌」許淑淨快貼到牆上也要接殺界外高飛球，「我真的讚嘆！那個接殺非常困難、非常靠近網子，看到她的奮鬥精神！」

這次「超級王牌棒球隊」更展現滑壘特訓的成果，「體壇周子瑜」跆拳品勢女神姜巧文一次試圖盜二壘失敗，但卻做出了標準的盜壘滑壘姿勢，興奮直呼：「我辦到了！能做出平常練習時練到的部分，是一件很開心的事情！」孫協志也說，「我在外野也看到姜巧文那個盜壘，根本就是PRO選手啊！」而先前對滑壘有心理陰影的「十項全能男神」孟祥祖，也終於突破自己心魔，第一局就連滑兩次，一次不但盜壘成功，另一次還回到本壘得分，雙雙展現了教練團特訓結果。

阿翔這次以SUN STAR總教練之姿使出密技，要求使用代打行使權，call out「超級王牌棒球隊」強棒教練團「達鬨」鄭達鴻、「花花」張正偉協助SUN STAR打擊取分，甚至不惜手段在最後點名總教練「東哥」黃忠義出來代打！不過「東哥」身在曹營心在漢，連三次揮棒落空，遭三振下場還生氣丟帽子，此舉使得SUN STAR結束取分攻勢，讓孫協志不禁質疑阿翔，「我懷疑你是他們的人！」但阿翔認為所有有棒球魂的打者都會想要出棒，「我懷疑東哥是真的打不到在裝懊悔啦！」

最令人振奮的是，「超級王牌棒球隊」的百萬築夢計畫項目之一，包含敲出全壘打，然而先前的全壘打都是由外援的教練團敲出，這回對決SUN STAR，「足球歐巴」薛銘文奮力一擊打出了首支由隊員自己敲出來的全壘打，成功解鎖任務，讓他激動表示，「很感謝這3個月來教練教的，我身上都起雞皮疙瘩了，完全感同身受！」同時這場比賽也讓築夢基金正式突破一百萬，「體育系男友」紀亞文感動回憶，「回想到3個月前才剛開始的時候，那時候聽到要完成百萬築夢計畫，根本沒辦法想像！」

《超級王牌棒球隊》每週六晚上十點民視無線台開播、每週日晚上十點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每週三中午十二點播出。