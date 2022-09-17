9月17日晚間9時41分地震，芮氏規模6.4。高雄市岡山區灣裡里一處電線爆炸，火花四射，至於有無民眾因此受傷，當地里長說還要了解。台電已經派人調查中。消防局方面則沒有接獲救災通報。
根據監視器畫面，今晚9時42分許，有民眾走出戶外，但似乎發現電線不對勁，趕緊離開現場，瞬間火花四射。
中央氣象局網站指出，至晚間11時前，共發生10次餘震。
地震電線爆炸火花四射高雄市岡山區
9月17日晚間9時41分地震，芮氏規模6.4。高雄市岡山區灣裡里一處電線爆炸，火花四射，至於有無民眾因此受傷，當地里長說還要了解。台電已經派人調查中。消防局方面則沒有接獲救災通報。
根據監視器畫面，今晚9時42分許，有民眾走出戶外，但似乎發現電線不對勁，趕緊離開現場，瞬間火花四射。
中央氣象局網站指出，至晚間11時前，共發生10次餘震。
地震電線爆炸火花四射高雄市岡山區
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