民進黨北市長參選人陳時中免治馬桶政見宣傳影片，因當中片段近似於南韓電影《熔爐》廁所窺視橋段，引起性騷擾爭議。陳時中17日接受節目訪時強調，「人非聖賢，誰能無過」，只要有犯錯，競選團隊都會盡快修正，不然完全沒有犯錯的人，「未免也太做作了一些」。

陳時中接受節目《三國演義》專訪時再次談及免治馬桶爭議，他說，該政策本意在於突顯台北是一個乾淨、衛生、人民有公德心的城市，要如何讓公廁成為具代表性的台北衛生文化，也是他未來努力方向之一。不過，競選團隊確實認為政見表現方式不佳，必須立刻道歉、修正，避免政策初衷被模糊掉。

陳時中指出，競選團隊勇於提出政策，一旦犯錯也會馬上修正。他強調，沒有人不會犯錯，畢竟完全沒有犯錯的人，「未免也太做作了一些」。

陳時中日前提出台北市管轄公廁汰換成治馬桶政策，政策宣傳影片同步上傳至臉書，片中可見網紅「四叉貓」上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，並對四叉貓微笑比YA，引來外界批評陳時中「偷窺」，畫面令人感到不舒服。在爭議爆發當天，陳時中團隊已緊急刪除該片段，重新上架影片。