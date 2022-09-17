年底選戰將屆，台灣民眾黨今於西門町商圈發起「居住正義連儂牆」活動，黨主席柯文哲今晚間也偕無黨籍台北市長參選人黃珊珊一同進行街頭演講，並簽署居住正義承諾書，吸引年輕選票，柯文哲向蔡英文總統喊話，議員酸自己社宅沒達標，應該反問蔡英文總統社宅蓋幾戶？

柯文哲表示，台北市還是要繼續蓋社會住宅，當台北市有5萬戶的社宅時（達北市整體住宅戶數的5％），就可對房價產生修正的效果。柯並強調台灣的政治就是選前講一套，選後做一套，現在最怕換人當市長，空屋稅囤房稅都不見，因為他們（藍綠兩黨）都跟建商太好。黃珊珊演講時則再度提倡自己所提的居住正義政見，包含包租代管、未來宅等，併酸了另兩位候選人民進黨籍陳時中、國民黨及蔣萬安只會畫大餅、撒幣。

由於街頭演講地點位於西門町商圈，吸引不少年輕人圍觀，民眾黨小雞議員台北市議員候選人黃瀞瑩（北投、士林）、陳思宇（北投、士林）、楊寶楨（松山、信義）、張幸松（大安、文山）、張志豪（大安、文山）、吳怡萱（中正、萬華）、陳宥丞（內湖、南港）；新北市議員候選人陳靜儀（石門、三芝、淡水、八里）、陳俊霖（蘆洲、三重）、彭立信（金山、萬里、汐止）皆到場，成功拉抬聲勢。

而會後媒體問及陳時中下午成立不動產後援會，提到台北市比較不喜歡跟中央合作，柯文哲怒批，哪個地方不合作，指控人家也要有證據，我們認真蓋社會住宅，是哪個地方不合作？更強調自己外科醫生，結果決定一切，質問中央到現在為止開工幾戶（社會住宅）？

而談到在談到疫苗爭議，黃珊珊重申，去年到現在全民驚恐、等不到疫苗，我覺得他們（執政黨）無動於衷，人不是這樣做的，去年人民還在跑百米打殘劑的時候，不知道指揮官心裡在想什麼。

民眾黨黨部表示，民眾黨主動將「居住正義」寫入今年地方選舉的共同政見，請民眾共同支持代表「民眾新選擇」的民眾黨提名候選人；民眾黨也將帶著連儂牆募集到的民眾的憤怒、盼望與心聲前進各地方政府及地方議會，並在立法院新一會期繼續督促政府真正實現居住正義。

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