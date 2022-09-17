「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0」從今年7月1日開始執行後，已於上月28日完成第一階段計畫，期間除工程人員不辭辛勞趕工外，頂著烈陽站崗疏導交通的警察更是辛苦，為此，行政院長蘇貞昌17日特地南下枋寮慰問員警，感謝警方的付出，同時宣布枋寮警分局重建經費已核定。

蘇貞昌指出，恆春半島每年湧入約600萬的遊客，進出的唯一動線就是屏鵝公路，而這項工程開始之初就在遊客最多的暑假，為此，警政署長黃明昭立即召集各警察機關動員可因應的資源，積極規畫協調工程與交通維持措施。

蘇貞昌說，是警察同仁不畏辛勞、頂住車流的壓力，才能讓交通得以順暢，因此特地南下屏東枋寮警分局加祿派出所，頒發加菜金及水果禮盒慰勞員警，藉此向他們表達感謝之意。

同時，蘇貞昌還宣布，有關枋寮警分局廳舍改建的工作，行政院已核定補助經費3.6億元辦理，拜託屏東縣政府加速來推動興建。