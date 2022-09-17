大陸國台辦副主任潘賢掌。（照片由主辦單位提供）

第18屆贛台經貿文化合作交流大會昨天（9月16日）在江西上饒開幕。江西省長葉建春在致詞時歡迎台商台企在數位經濟、智慧製造、新能源新材料、現代農業、中醫藥等方面加強對接合作。

大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席開幕式。江西省長葉建春，大陸國台辦副主任潘賢掌出席並講話。中國國民黨副主席夏立言，台灣工業總會理事長苗豐強通過網路視訊致辭；大陸全國台企聯會長、冠龍閥門股份公司董事長李政宏，旺旺集團副董事長周錫瑋致辭。省領導黃喜忠、馬志武、謝茹出席。副省長陳小平主持。

葉建春表示，通過近20年的共同努力，贛台會已成為兩地經貿合作之橋、人文交流之橋、情感交融之橋。不管遇到多大的困難，贛台兩地深化融合的腳步決不會停止，贛台同胞走近走親的熱望決不會減弱，贛台各領域的交流合作決不會中斷。

潘賢掌代表中共中央台辦、大陸國務院台辦向大會召開表示祝賀。他說，江西省委、省政府高度重視贛台合作交流，落實落細惠台利民政策措施，積極推進海峽兩岸產業合作區建設，持續舉辦贛台會，推動了贛台合作向縱深發展。希望台商朋友們通過贛台會這個平台，加深對江西產業信息、惠企政策、市場機遇等方面的瞭解，尋求贛台合作新的契機，促成更多成果落地。

夏立言在致辭時說，江西與台灣有著深厚的歷史淵源，贛台兩地人民始終保持著頻繁的親情互動，贛台兩地攜手發展有著廣泛的現實基礎和牢固的情感支撐。連續多年舉辦的贛台會，帶動了台商在江西的投資發展，開拓了台胞對江西的認知視野，已經成為江西對台開展招商引資的閃亮名片，成為贛台兩地加強民間交流、增進民心互通的情感紐帶。贛台兩地人民應當發揮好贛台會的品牌效應，深化交流互動、增進理解合作，為推動兩岸關係和平發展作出積極貢獻。

開幕式上還舉行了授牌儀式，授予上饒鵝湖書院、南昌汪山土庫、南昌職業大學「江西省對台交流基地」，並舉辦了合作協議簽訂儀式和重點合作項目簽約儀式。