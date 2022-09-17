台東17日晚間9時55分發生芮氏規模6.4有感地震，高雄市也感受劇烈震盪，許多人手機先收到地震警報訊息，經過數秒才感受到搖晃，高雄不少民眾路過愛河時，見到愛河裡的魚群紛紛跳出水面，且持續一段時間，民眾於河邊驚呼連連，紛紛拿起手機將其畫面拍下。
另外也有網友第一時間發文，直呼可怕，並稱搖到頭暈，更拍下某釣蝦場水池瞬間如海浪般起伏，網友直呼池釣變海釣，所幸無人傷亡。
台東17日晚間9時55分發生芮氏規模6.4有感地震，高雄市也感受劇烈震盪，許多人手機先收到地震警報訊息，經過數秒才感受到搖晃，高雄不少民眾路過愛河時，見到愛河裡的魚群紛紛跳出水面，且持續一段時間，民眾於河邊驚呼連連，紛紛拿起手機將其畫面拍下。
另外也有網友第一時間發文，直呼可怕，並稱搖到頭暈，更拍下某釣蝦場水池瞬間如海浪般起伏，網友直呼池釣變海釣，所幸無人傷亡。
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