台東17日晚間9時55分發生芮氏規模6.4有感地震，高雄市也感受劇烈震盪，許多人手機先收到地震警報訊息，經過數秒才感受到搖晃，高雄不少民眾路過愛河時，見到愛河裡的魚群紛紛跳出水面，且持續一段時間，民眾於河邊驚呼連連，紛紛拿起手機將其畫面拍下。

高雄地震晃超大！ 愛河魚群衝出水面，民眾驚呼連連。（影／記者爆料網）

地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台 氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

強震瞬間！ 台南釣蝦池掀「大波浪」 網友驚呼：池釣變海釣。（圖／爆料公社）

另外也有網友第一時間發文，直呼可怕，並稱搖到頭暈，更拍下某釣蝦場水池瞬間如海浪般起伏，網友直呼池釣變海釣，所幸無人傷亡。