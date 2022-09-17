地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台 氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

地牛翻身，全台有感！中央氣象局指出，今天晚間9時41分左右台東關山鎮發生芮氏規模6.4地震，針對多縣市發布災防告警，其中台東縣池上地區震度最大達6強，後續也接連引發多起餘震，也不排除在未來2天內會發生規模5.0以上的餘震，5天內會有4.0以上餘震，規模較小餘震甚至會持續好幾個月，但不至於引發後續大地震。

依地震報告指出，該地震時間在9時41分19秒發生，位置在北緯23.08度，東經 121.16度，即為台東縣政府北方35.8公里、位於台東縣關山鎮，地震深度7.3公里，芮氏規模達6.4。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，本次地震為今年規模第二大地震，上次為3月23日在花東外海規模6.7的地震，但由於本次地震位於陸地，因此在池上測到今年最大震度6強，且全台有感。

「這個地區發生地震是很奇怪的事情」，陳國昌坦言，近50年以來，該地區規模逾5.0地震僅有7個，地震算是很稀少，地震分布也看不出來有破壞性或明顯破碎帶存在。他說，由於本次地震規模較大，2天內可能仍會發生規模5.0以上的餘震，5天內會有不排除規模4.0餘震，甚至可能會持續數個月之久，但規模會減少，且由於該地區地質較堅硬，不至於引發後續大地震。