台灣連鎖暨加盟協會（TCFA)與如果兒童劇團跨界合作，推出全新創作的台灣原創親子劇「超時空總動員-連鎖返應」17日首映，多位連鎖業大老親自出席看戲，透過戲劇穿越時空把思緒拉回童年或創業初期，以打拼精神傳承下一代。

TCFA秘書長洪雅齡指出，戲劇以協會9位顧問追求夢想、努力打拼的信念，作為全劇基底；歷時10個月，深度訪談12位指標品牌創辦人與3位二代企業家，取材真實人生故事，加上想像力，建構出無限台灣價值的IP，屬於台灣土地的原創故事。 首映會上包括三商集團創辦人翁肇喜、曼都集團總裁賴孝義及董事長賴淑芬、信義房屋創辦人周俊吉、阿瘦集團總裁羅水木及董事長羅榮岳、天仁天福集團副總裁李勝治、旅行者創辦人彭民雄等都親自出席；TCFA顧問、阿瘦集團董事長羅榮岳認為，台灣經濟奇蹟是打拚出來的，不只是科技業，從路邊小攤努力打拼到連鎖企業，連鎖業為台灣生活品質提升貢獻良多，很多老前輩創業熱情異於常人，現在小孩子不聽道理，透過戲劇可以傳達打拚、熱情，也可彰顯台灣IP的價值。

TCFA執行顧問、曼都集團董事長賴淑芬說「小店可以成就大事業」，連鎖業是日積月累不斷努力而成，透過戲劇可以勵志，提供正能量；近兩年多來連鎖業受疫情衝擊，也觸動轉骨，現在不只是熬過來，更轉型邁向新成長。