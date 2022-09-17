根據《美麗島電子報》公布的台中市長選舉最新民調，結果顯示，國民黨盧秀燕以59.4％大幅領先民進黨蔡其昌的19.8％、無黨籍陳美妃的2.3％。另外，該民調也針對「蔡英文輔選民進黨候選人，批評台中4年沒有任何進步」進行調查，居然有 71.3%表示不認同。資深媒體人黃暐瀚認為，目前台中藍綠的支持度差不多，大約五五的比例，因此，大概有10％到20％的民進黨支持者自己也不認同。

黃暐瀚17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，蔡其昌在台中市長選戰民調20％左右，得票不會這麼差，但他和盧秀燕的民調卻差距那麼大。他不禁提醒。盧秀燕領先幅度這麼大，反而有一些人會說反正贏了，不用去投票，這是她的危機。

另外，該民調也針對「蔡英文輔選民進黨候選人，批評台中4年沒有任何進步」進行調查，高達71.3%表示不認同。黃暐瀚指出，台中其實沒有做得那麼壞，若採用負面的去攻擊，得到的可能是反感，大家會說「你怎麼這樣？」因此，不認同台中負面選舉的，就有7成，裡面也有民進黨支持者。

黃暐瀚舉例表示，目前台中藍綠的支持度差不多，大約五五的比例，沒有民進黨比較多或是國民黨比較多的狀況，這是會輪動的。71.3％的人不認同蔡英文批評台中4年沒有任何進步，他對此解讀，大概有10％到20％的民進黨支持者自己也不認同。因此，他強調，台中沒有那麼差，民進黨中央、兼任黨主席的總統帶頭去罵台中，這樣是沒有辦法幫到蔡其昌的。