國民黨台北市長參選人蔣萬安17日下午出席中正區後援會成立大會，國民黨前主席吳伯雄現身輔選，他喊話，這次選戰是國民黨再起的機會，也關係著中華民國是否繼續存在，懇求大家給蔣萬安機會。前台北市長郝龍斌也到場力挺，痛批柯文哲執政8年，把大巨蛋、悠遊卡搞成爛攤子。

蔣萬安下午在強恕中學舉辦中正區後援會成立大會，現場湧進數百名支持者，蔣萬安抵達現場，支持者興奮揮舞手中旗子、高喊「凍蒜」，黨籍議員吳志剛、鐘小平及郭昭巖全到，議員應曉薇則因確診缺席，台北市黨部主委黃呂錦茹、前立委林郁方也都出席站台。

身體尚未痊癒的吳伯雄上台致詞，強調自己前幾天還在躺在醫院，但要做事情很多，希望大家給國民黨一次從新再起的機會，台北市是重中之重，這一戰也關係著中華民國是否繼續存在。

而郝龍斌致詞時批評，台北市過去8年沒有建設，大巨蛋本來在他任內只剩下6個月就要完工，搞到現在還沒完工、快被市長柯文哲搞成弊案，而且悠遊卡在他手上是領先全國甚至亞洲的小額支付現金卡，但柯文哲執政，被一卡通、街口支付都超過了，搞成爛攤子。

郝龍斌還批評，柯文哲常誇口的財政紀律、說自己最會還錢，但實際柯文哲任內財政負債一點都沒減少，柯還了1千億元卻是借了1700億元，都沒講，柯還說財政紀律所以不能發重陽敬老金說是浪費，蔣萬安當選一定會發敬老金。

郝龍斌表示，有媒體問他會不會有棄保效應，現在選情確實緊繃，蔣萬安選情是在穩定上升，棄保蔣萬安不可能，大家要積極拉票、讓蔣萬安得票過半，當選台北市長。