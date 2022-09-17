地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台 氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

今（17）日晚間9時41分台東地區發生規模6.4地震，震央位在台東縣府北方35.8公里處，即關山鎮，地震深度僅7.3公里，屬於淺層地震，加上震央在內陸，全台皆有感。總統蔡英文也在深夜時表示，「雖然各地有零星狀況，但所幸沒有嚴重的災情傳出。各項關鍵基礎設施和民生設施，大致也穩定運作當中」，引發討論。

蔡英文在臉書上表示，在今晚的9時41分，台東地區發生芮氏規模6.4地震，陸續也有幾波餘震發生，政府各單位即時且持續掌握全國各地的情形。蔡英文指出，截至目前為止，雖然各地有零星狀況，但所幸沒有嚴重的災情傳出。蔡英文也強調「各項關鍵基礎設施和民生設施，大致也穩定運作當中」。

蔡英文也提醒，在震度較強的東部地區的朋友，請大家留意台東鹿野鄉寶華橋暫時關閉，台鐵花蓮光復到台東太麻里間，因受到地震影響停駛巡軌檢查中。蔡英文最後也向堅守崗位的全國第一線同仁表達感謝，更直呼「辛苦了」，同時也強調「政府各單位會持續待命、掌握狀況，請大家以中央氣象局，和各級政府機關發布消息為準，目前都仍有餘震的可能性，請大家保持警覺，也希望大家一切平安」。