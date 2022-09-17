17日21:42在臺東縣政府北方35.8公里，發生芮氏規模6.4地震。台鐵局說明，臺東、池上各5級強，玉里=臺東=太麻里間按5級強地震規定辦理，該區間上、下行各次列車暫時停駛；光復、玉里4級，壽豐=玉里間按4級地震規定辦理；花蓮3級，崇德=壽豐間按3級地震規定辦理；竹南=臺中及竹南=清水間按3級地震規定辦理。

彰化=臺中及彰化=清水間按4級地震規定辦理；彰化=高雄=枋寮=太麻里間按4級地震規定辦理；礁溪=蘇澳新間按3級地震規定辦理；七堵=臺北間按3級地震規定辦理；臺北=鶯歌間按3級地震規定辦理；富岡=新竹間按3級地震規定辦理。已通知工、電單位巡查路線及電車線設備，請加強播音以服務旅客。

根據台鐵規劃，3級地震時第一趟列車以60K/H慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第二趟列車起恢復原速度；4級、5弱地震：第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。

至於5強地震是列車停止運轉，需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。