慈濟透露去年購捐新冠疫苗過程遭民進黨政府阻擋，遭綠營圍剿，也引爆藍綠攻防。蔡英文總統今在臉書感謝慈濟，但也呼籲外界勿再以疫苗議題作選舉口水戰，否則無助防疫。國民黨立委反批，蔡才是真正關心民進黨選情更勝國人染疫。（周志豪攝）

慈濟透露去年購捐新冠疫苗過程遭民進黨政府阻擋，遭綠營圍剿，也引爆藍綠攻防。蔡英文總統17日在臉書感謝慈濟，但也呼籲外界勿再以疫苗議題作選舉口水戰，否則無助防疫。國民黨立委反批，蔡才是真正關心民進黨選情更勝國人染疫。

國民黨立委李貴敏表示，感謝蔡英文總統總算願意對疫苗採購過程任何提供協助的人或團體表達感激。但李也提醒，檢討才知道問題在哪，才可以改進，對防疫才會有幫助，對於已經歷過的事情若不去檢討、改進，才是真正對防疫沒有幫助。

「檢討不是口水戰」，李貴敏說，過去主導防疫的前中央防疫指揮官陳時中現正競選台北市長，檢視陳過往採購疫苗與防疫，就是檢視陳是否適格擔任首都市長；而從陳疫情之初搶不到疫苗，就知陳能力難以管理、領導台北市成為國際都市。

李貴敏表示，各界追究疫苗採購原因，就是因為陳時中黑箱操作，至今不願公開接受檢驗，這樣的人未來若當選台北市長，編列、執行預算時恐怕也會大手大腳把「黑箱」壞習慣帶到台北市府，只要是爭議資料就以機密為由迴避監督。

李貴敏說，陳時中過往作為指揮官與衛福部長，不論是因對制度不了解（笨），或是根本不在乎（壞），形式長期缺乏民主法治觀念，不遵守遊戲規則，這樣的人根本不適合當首都領導人，此刻對陳的檢視當然「不是選舉口水」。

國民黨立委洪孟楷表示，蔡總統只會在疫苗到貨時出面收割，而對被蔡總統稱是「善的循環」的慈濟，過去一周被綠營側翼鋪天蓋地抹紅追殺，甚至貼上「中共自己人」標籤，也不曾看到蔡有任何表示，真的愧對染疫逝去的所有國人。

洪孟楷說，沒人想在防疫上打口水戰、做文章，但一年多過去，單劑疫苗採購價格持續黑箱、黑心快篩無人負責、捐贈疫苗被卡還被罵，這些都是民進黨主政下讓大家看到的防疫亂象，蔡總統才是真正關心民進黨選情更勝國人染疫。