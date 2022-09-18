副總統賴清德17日晚上在台中市北屯區為民進黨台中市長後選人蔡其昌站台，引用《遠見雜誌》的評鑑，認為台中8大面向施政皆在全台11名外，令人擔心台中的未來。中市府除回應會繼續努力外，也表示在八大施政面向評比方面，市民對於台中市在教育、交通、醫療等面向的滿意度，都創下縣市升格以來的最佳表現。

賴清德說，台中市在8大施政面向評比中，成績最好的醫療衛生評比第12名、交通與道路評比第14名，教育評比更是落後至第17名、觀光評比第18名、經濟就業評比第19名、公共安全評比第21名、環保跟治安第22名等於最後一名，令人擔心台中市的未來。

台中市政府表示，各項調查都是台中市政府進步的參考，市民肯定之處會繼續努力，不足之處也會虛心檢討改進，但根據《遠見雜誌》今年公布2022縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕的施政分數與滿意度持續向上攀升，再創新高，不滿意度也明顯下降，締造台中市升格以來之優質成績，這也是台中市長有史以來在遠見評鑑的最佳表現。

市府指出，該雜誌亦客觀的特別指出，「盧市長是台中改制以來唯一滿意度破六成的台中市長」。在八大施政面向評比方面，市民對於台中市在教育、交通、醫療等面向之滿意度，均創下縣市升格以來之最佳表現，其中「醫療衛生」更獲得8成以上高滿意度、「教育」面向也得到7成民眾肯定，另在「觀光休閒」、「道路與交通」、「消防及公共安全」與「環保」等項目之滿意度亦達到6成以上。

市府表示，感謝市民朋友的鞭策和雜誌評鑑上的肯定，團隊會繼續努力建設台中，不辜負大家的期待。