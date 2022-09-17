香港42歲混血女模樂基兒和「四大天王」之一黎明有過一段4年婚姻，當年密婚後被冠上天王嫂封號，卻遭受各種質疑，「配不上黎明」、「身材像吹氣球忽胖忽瘦」，離婚5年後與一名食品大亨結婚，育有一子；最近樂基兒在社群分享近況，被網友發現好像幸福肥，明顯腫了一圈，引起討論。

樂基兒再婚後生活多采多姿，不時在IG上更新工作近況，還經常分享一家三口幸福生活，15日她曬出與閨密們聚會照，她把性感的藍色比基尼外穿，下身搭配同色系長裙，愜意地坐在草地上，傲人上圍看起來很巨大；另外還有餐後的大合照，她只選擇在最邊邊的位置，但混血深邃五官還是讓人一眼就看到她。

樂基兒最近分享近況照，被網友質疑發福了。(圖/ 摘自樂基兒IG)

不過，樂基兒近況照卻被不少眼尖網友揪出胖了，指出她坐在草地上的照片明顯看到腹部擠出肉，大合照中臉也腫了一圈還有雙下巴，猜測應該是幸福肥；而有些粉絲則跳出來替樂基兒說話，「可能裙子或角度問題吧」、「肉一點也很美啊，身材超有料」、「女神不管怎樣都漂亮」。

其實樂基兒從生下兒子後，就多次遭酸民揶揄身材走樣，但她也正面回應此事，直言早就減去孕期增加的體重，且不覺得自己胖，超高情商也讓她更加獲得粉絲支持。