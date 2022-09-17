台灣17日晚間9點41分發生有感地震，全台均感受到強烈搖晃，震央位於台東關山鎮，地震深度7.3公里，芮氏規模為6.4，不少民眾被地震搖晃嚇壞。民眾黨南投縣議員參選人簡千翔表示，搖得有點大，害他都嚇了一大跳，願大家都能平安。

簡千翔17日在臉書粉專貼文表示，地震！！！大家都還好嗎？搖得有點大，害他都嚇了一大跳，思考是不是要趕快帶著老婆、小孩跑出去，願大家都能平安。

有網友表示，「雖歷經921，但…還是會怕。」簡千翔回應表示，「真的會怕！平安就好」。

另一位網友則坦言，「這次警報真的準，走在地震前，有經過921應該都會軟腳！」簡千翔表示，「真的！可是要反應過來，還是怕來不及！」

也有網友認為，「我想去外面搭帳篷了」、「真的有點大，還搖很久」、「心驚驚」、「平安，台南4級也好可怕」、「我沒收到國家警報欸」、「大家平安」、「目前一切平安」。