地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台 氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

依據中央氣象局地震報告，17日晚間9時41分東部海域發生芮氏規模6.4地震，震央在北緯 23.08度，東經 121.16度，位於臺東縣政府北方35.8公里，地震深度7.3公里，最大震度如下：台東縣6級、花蓮縣、高雄市5級、南投縣、嘉義縣、雲林縣、屏東縣、嘉義市、台南市4級、彰化縣、台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新北市3級。

地震發生後，內政部消防署即啟動0917地震災害緊急應變機制並開設EMIC「0917地震專案」，進行災情查報，截至17日晚間11時30分，計有高雄市電梯受困23件，台南市安平區70戶停電，台東縣海端鄉利稻村362戶停電，利稻村及新武呂間台20線邊坡滑落，道路阻斷雙向不通，高雄興達火力發電廠停機檢查中，花蓮縣富里鄉1處倉庫倒塌，無人命傷亡傳出。另後續持續掌握災情，積極應變處置，如後續有重大災情傳出，將成立中央災害應變中心以為因應。

內政部特別呼籲民眾要保持警覺，注意餘震發生，做好防震準備，並請山區民眾特別注意土石滑落，確保自身安全。