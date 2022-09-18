俄國總統最愛的她、人稱「地下第一夫人」的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）近期傳出被迫墮胎，原因是普丁認為「現在不是時機」，導致兩人感情惡化。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日星報》(The Daily Star)等外媒報導，據克宮內部人士經營的熱門Telegram頻道「General SVR」，早在5月就曾爆料卡巴耶娃肚皮有喜，更公開小孩性別是女生，她最後一次露面則是今年6月現身首都聖彼得堡(St. Petersburg)。

該頻道15日的貼文寫下，「69歲的普丁認為現在不是懷孕的時候，要求懷胎20週的她拿掉孩子，之後出現併發症，這也是為什麼卡巴耶娃神隱到現在。」不過消息並未被證實。

卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是前奧運金牌體操選手，外界形容她是最能控制普丁決策的女人，現年39歲的她已悄悄為大她30歲的總統產下至少4名子女。俄烏戰爭期間，早已被安排前往瑞士一間私人小木屋躲避戰火。

除了四散各地那些「不具名」的私生子，普丁與前第一夫人、也就是正宮柳德米拉(Lyudmila)近30年的婚姻，唯二承認的僅沃倫索娃（Maria Vorontsova）和提霍諾娃（Katerina Tikhonova）這對姊妹花。