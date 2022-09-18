台東17日晚間9點41分發生芮氏規模6.4地震，台東許多民眾驚慌逃出室外，餘震仍持續發生。台東多處橋梁龜裂、建築物倒塌、物品散落，另台東縣鹿野寶華橋、海端加樂橋已實施預警性封閉。

「地震聽見很大的聲響，兒子說應是隔壁日式房子倒了」。台東張姓屋主說，這棟日式建物約有80年屋齡，他與家人20年前搬走，住在旁邊，一發生地震突然聽到巨響，出門發現日式建築已經倒塌。

台東縣鹿野寶華橋因地震位移嚴重，目前已實施預警性封閉。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉加拿村房屋下滑傾斜，胡姓女屋主說，地震當時她與家人在屋內聊天，突然一陣搖晃，房子就往下滑，房子變成這樣，她也不知道該怎麼辦。

海端鄉另1處多年未蓋起來的紅磚牆倒塌，池上磚窯場也出現同樣情形，磚頭掉滿地，所幸沒有砸傷人。

台東縣鹿野寶華橋因地震位移嚴重，海端鄉加樂橋因地震橋的接縫有裂痕，懸崖處有落石，目前已實施預警性封閉。

台東縣長饒慶鈴17日深夜11點30分緊急在台東縣消防局災害應變中心說明0917地震災情。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴17日深夜11點30分緊急在台東縣消防局災害應變中心說明0917地震災情。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴17日深夜11點30分緊急在台東縣消防局災害應變中心說明0917地震災情，她說自地震發生開始開設一級應變中心，持續與各中央單位與鄉鎮公所保持聯繫。

饒慶鈴強調目前災情無人員重大傷亡，但有橋梁龜裂、建築物倒塌、物品散落，台東縣府都持續掌握專注，保持警戒，她提醒大家注意餘震，她也將於18日早上前往鹿野寶華橋現勘。