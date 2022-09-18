台積電創辦人張忠謀曾說：「台積電一分鐘都不能缺電。」為了避免眨眼間的斷電，而必須報廢整片晶圓，該公司6年前就大舉部署不斷電系統（UPS）。然而，你可能會很訝異，這些系統裡的電池模組，居然大多數是由一家面板廠製造的。

這家公司，就是隸屬錸德集團旗下的錸寶科技。這家二○○○年成立的公司，是全球被動有機發光二極體（PMOLED）面板龍頭廠，兩年前開始往電池產業「斜槓」，截至今年上半年，電池事業的營收占比已達5成，今年更將衝至7成。

但，明明本業是做面板，為何會插旗電池事業呢？這背後與該公司，甚至可說是台灣整體面板業遇到的瓶頸有直接關係。

搶救下滑業績 切入電池模組

儘管PMOLED被認為是利基型技術，但近年來其市場規模並未擴大，加上錸寶客戶——谷歌旗下智慧錶業者Fitbit遭遇營運亂流、需求下滑，同時又有中國清越光電、信利國際積極搶進，導致錸寶的營收從2018年歷史高點25億元，一路下滑到2020年的17億元。 感受迫切危機感、盼能盡快搶救下滑業績的錸寶，當下決定用投資併購的方式快速進入一個新市場，而電池，這個目前在全球堪稱稀缺資源的產品，當時便備受錸寶關注。

錸寶執行長王鼎章說，過去母集團就曾投資太陽能業，對於電力、能源產業並不陌生，尤其深入研究後，認為電池模組需求成長性高，投資金額也相對可控。

2019年，錸寶透過內部讀書會，一一研究市面上的電池模組公司與技術。王鼎章發現，雖然電池模組廠的資本密集度小於面板廠，但毛利率卻往往遜於面板廠，原因在於電池模組的原料——電芯的採購成本偏高，因此管理就顯得相當重要，這點剛好是擅長少量多樣產品的錸寶強項。此時，機會也正好找上門。

錸德在2019年成立的電動自行車電池模組廠「來穎科技」，因為市場太過競爭，導致成立頭兩年營收始終掛零。直到2020年，與儲能解決方案商儲盈科技洽談，接下為其不斷電系統電池模組的代工訂單，預計要供應給全球晶圓代工龍頭。

但當時因來穎生產經驗不足，遲遲無法導入量產，眼看來穎處於能否「黑翻紅」的關鍵時刻，錸德集團董事長葉垂景與王鼎章經過兩次長時間討論後，葉垂景決定把來穎交給已研究電池產業兩年的錸寶經營。

錸寶接手後，發現來穎「交不出貨」的問題出自管控原物料的能力較差，導致不敢一次買完所需的原物料，讓儲盈拿不到需要的貨。於是，錸寶調派自家業務、生產管理、研發單位的人員，進駐來穎協助控管供應鏈。

當錸寶進駐來穎後，進一步發現，來穎長期採用的製造執行系統（MES），是母公司錸德過去在光碟片業大量生產製造的系統，但客戶也就是儲盈的需求是少量、分批次下單。為解決這個問題，錸寶導入自行研發、適合少量多樣製造的供應鏈管理與採購系統，幫助來穎解決問題。

大艦隊策略奏效 營運虧轉盈

經過3個月的改造，半導體客戶浩浩蕩蕩到了來穎工廠查廠。當時，客戶劈頭提出的要求，竟是要產線員工把製造電池的十道工序紀錄，通通都要放到建置的網路系統上。不僅測試電池的結果要回報，甚至出現不良品的原因都要寫得鉅細靡遺，以便反映給供應商。但以過去顯示器產業來說，最多只是抽檢，且產品數據也只是提供給產線人員做基礎判斷，不必如此詳細分析。

「我們以前也常被國際電子大廠稽核，但要求這麼細，還是第一次！」當時參與查廠的錸寶財務長江明憲表示，客戶會有這項要求，是為了避免問題出現第二次，並能讓其他供應商作為後續參考。雖然看似建立這樣的系統不難，但為了與客戶溝通需求、串接系統，前後就多花了3個多月時間。

除了幫助管理供應鏈、協助達到客戶的要求，錸寶也在資金面協助來穎。

過去資本額僅1.3億元的來穎，若接10億元大單，光是採購電芯就要現金5億元，形成沉重的財務負擔，更遑論還要多聘一倍人力。而在錸寶接手後，導入類似佳世達併購公司後的「大艦隊」邏輯，一旦接到大單，就由錸寶協助採購，並輔佐公司架設產線。

在錸寶幾乎動用所有資源協助下，來穎終於通過半導體客戶認證，於2021年6月正式量產，並在同年轉虧為盈。目前來穎為此客戶不斷電系統電池模組的主力代工廠，帶動公司去年營收達5億元，每股盈餘1.5元。

除了來穎外，錸寶在2020年還投資另一家虧損多年、原隸屬統振的電池模組廠「達振能源」。這家過去承接宏達電訂單、以手機電池模組為主要業務的公司，近年常因客戶手機銷量不佳，得不斷提列上億元的庫存跌價損失，導致公司在2018年還得減資5成度過難關。

雖然獲利表現疲弱，但當時的達振，手上握有美國網路巨擘的訂單，為其家庭監控產品提供電池模組。錸寶就是看上這點，加上達振的母公司統振也想淡出持股，因此2022年1月錸寶砸下1.7億元，增持達振股份至5成。

只不過接手後，錸寶才發現事情比想像中棘手。原來，達振因為急著開發新客戶，但業務人員又不足，導致上述的美國網路巨擘認為自己被冷落，而不願對達振增加訂單量，甚至一度傳出可能轉單至其他電池模組廠的風聲。

得知此事的錸寶，先飛往美國代為修補客戶關係，且要求達振的業務人員須以服務美國大客戶為主，將本來達振手上快十個案子、營收占比僅1成，卻要花掉兩成研發資源的新案子暫緩。

只是，改革通常也意味著衝突，除了一開始達振在對岸的陸幹不適應，台灣分公司的員工也因改革幅度大，出現近半數員工的離職潮。

度過陣痛，錸寶後續也協助生產線改造，後來的達振不僅沒有失去美國大客戶，甚至在訂單占比上還有所提升。總體來看，錸寶接手達振的半年後，除了讓公司毛利率從7％提升到12％，月營收也從7千萬元提升至1億元。

挑戰台灣前5大 搶領導地位

今年，錸寶的面板本業因同業競爭、中國封城等因素干擾，讓該公司上半年獲利僅3百萬元，不過電池模組事業卻獲利兩千萬元。

法人預估，2022年錸寶認列兩家電池模組子公司的營收，有機會來到20億元的新高，挑戰台灣前5大電池模組廠。只是有電池業者指出，來穎的大客戶儲盈傳出將自行設立產線，因此未來是否轉單，得持續觀察。

曾經錸寶一度負債率達9成，王鼎章形容，當時資金緊張程度可謂「叫天不應、叫地不靈」，銀行也不願借錢，最後只好從內部撙節，並仔細挑選客戶、不接量大但獲利不佳的訂單，或許這個管理DNA，讓這家面板業起家的公司，適合得靠管理取勝的電池模組產業。