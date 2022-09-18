2022九合一縣市長選舉正式起跑，不少候選人鎖定國內由來已久的少子女化問題、陸續祭出生育獎勵、生育津貼、托兒補助等，加碼再加碼，眾多選項讓人看得眼花撩亂。針對台灣少子女化問題嚴重，已有專家提出警告：台灣生育率目前已是全球最低、正面臨嚴峻的挑戰，如果整體育兒環境依舊不求改善，少子女化問題只會愈來愈嚴重……。看來已不是區區提出政見口號，可以解決的國安大問題！

台灣人口連2年負成長 警訊：「全年新生兒15萬人保衛戰！」

究竟台灣的少子女化問題有多麼嚴峻？根據美國中央情報局（CIA）公布的《世界概況》統計數據顯示，一般已開發國家總和生育率至少要達到2.0（每兩個人生育兩個小孩），才能達到世代更替水平，不致讓人口總數隨著世代更替而下降。然而，誰能料想，隨著時代的進步，醫療科技的發展也與時俱進，已開發國家的少子女化現象則愈來愈嚴重。

所謂的生育率，是指平均每位婦女一生中所生育的子女數，數字愈高代表出生的胎兒數愈多，目前全世界生育率最高的國家是尼日，生育率高達6.82，意即平均每位婦女生6.82個孩子。

相對來說，台灣生育率全球最低，許多人直指年輕人不願生孩子不外乎3個原因：低薪資、高房價及高工時，尤其讓年輕人望眼欲穿、引頸企盼的買房子「想望」，卻往往引發負面反響：被房貸壓得喘不過氣來，甚至不得不自動打退堂鼓。

根據內政部統計，台灣人口數已連續兩年呈現負成長，以去（110）年的數據資料來看，台灣新生兒僅有15萬3,820人、史上首次低於16萬人，但是死亡人數卻有18萬3,732人，人口持續負成長（負2萬9,912人），創下歷史新低紀錄；再加上今（111）年又適逢「虎年」，總生育率恐怕會創新低，已有人口專家提出警訊：「全年新生兒15萬人保衛戰！」

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