曾經在一篇理財文章中看到一段話：「錢包存在的目的是為了方便我們管理金錢，絕不是任何東西都可以存放的萬用倉儲。」說的對啊！有關如何整理錢包，真可說是一門「學問」，先前在小花平台《聰明理財》已有多篇專文深入報導，主要闡述的就是一個觀念：「整理錢包很重要，讓金錢有個舒適的家（錢包）是重要的！」

隨時幫錢包「減肥」 卡片要放在卡片夾裡

說到整理錢包，小編想到有一個說法可以用來比擬，就像一個專注在自己職場領域的工作好手，通常都會把辦公桌收拾得井然有序、反之則是凌亂無章；一般來說，辦公桌總是一團亂很容易讓人分心，像是東西老是找不到，或是正打算專心工作時，往往被周遭的事物吸引而無法專注投入。

你有多久沒有好好整理一下錢包了，是否已經擁腫到不成包樣，彷彿是得了代謝症候群的「啤酒肚錢包」？小花平台保險顧問建議，除了現金外，其他雜物最好不要放進錢包裡，養成固定整理、整頓的習慣，在一天結束後，把用不到的收據和發票丟掉，盡量幫助錢包「減肥」，「就從這個小地方做起，不讓金錢偷偷溜走！」

做好錢包整理STEP1、還給錢包一個「清爽」的空間

你是否習慣將鈔票、零錢以外的其他物品像是金融卡、信用卡、集點卡、會員卡、掛號證或是購物收據等亂無章法地胡亂塞進錢包裡，在不知不覺中錢包已經變得胖胖了？「過胖的錢包不可愛，也不好放錢喔！」小花平台保險顧問提醒，適合放在錢包裡的卡片，頂多就是金融卡和信用卡而已，其他卡片應該另外放在「卡片的家」卡片夾裡，盡量不要混入錢包內。

這個步驟唯一的重點是，切記在你的錢包裡，不要將金錢和一堆雜物混在一起，以免一不小心掏錢掉了錢而不自知，無疑是一種理財NG行為，可能會讓你很難存到錢。

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