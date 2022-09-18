不少人都有存錢的習慣，一名網友分享自己用最傳統「豬公存錢」的招數，在短短10個月時間存了35萬元，他的豬公裡全部塞滿紙鈔和硬幣，讓網友佩服不已。

一名女網友在「爆廢公社二館」臉書發文，她表示，自己從去年1月開始用豬公存零錢，4月時懷孕為了坐月子，改存紙鈔100、500元，同年10月將豬公殺掉，存款大概有35萬元。

該名女網友說，這些豬公的功能都不同，有些存50元硬幣，有些存10元、5元、1元，有些則專門存100元、500元紙鈔。她提到，每天只要身上有百元鈔就會投豬公，但她主要負責投零錢，老公投得比較多。

該名女網友也表示，去年11月她將存到的35萬元金額歸零後，又重新開始投錢，目前存了8隻豬公，預計到年底再次殺豬。

其他網友紛紛表示「佩服這存錢的意志力」、「真羨慕還有多餘的錢可以存」、「3年了，我的豬公還飢餓著…」、「真好，原來500塊是零錢？」、「我的豬公都會慢慢變瘦」，引發熱烈討論。

另一名男子也在臉書社團「爆廢公社二館」發文，說他透過管道拿到公車上的投幣箱，並搬回家當存錢筒使用，花了1年又10個月，總共存了22萬1278元。他分享自己每天帶1千元出門，只要當天沒花完就會投進去，當月沒花光的月薪也會一併投入，積少成多。