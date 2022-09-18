發展綠能的趨勢已成為全球熱烈討論的經濟議題，也促使各國政府與企業積極祭出相關政策與措施應對，而說到節能減碳，市場往往多將焦點放在太陽能、風力發電等新替代能源領域，不過除了新能源的創能之外，提升能源運用效率、減少電力輸送造成的耗損亦是節能減碳的一大重點。

當全球太陽能、風力等再生能源發電量逐漸成長，由於這類能源是間接性能源，也就是需要看老天臉色發電，因此若再生能源發電占比愈來愈高，供電不穩或電網負荷高低太大的問題將會更加明顯，故除了須加速發展儲能之外，能讓電力資源達到最佳配置的智慧電網（Smart Grid）也是淨零路上必備的基礎建設。電網更新在能源轉型路上至關重要，在聯合國政府間氣候變化專門委員會（ＩＰＣＣ）的報告中也強調，能源轉型的前提，是電網建設必須同步升級。

電網升級勢在必行

進一步來說，傳統電網從發電開始，經由電力傳輸、配送，到用戶端，為單向式集中發電輸出，屬於「大型集中式」發電，以長久累積的用電負載分析預測資料來開發電源與運轉調度；而智慧電網則強調小型分散式電源（包括太陽光電、風力發電、小發電機、儲能系統與電動車等），能在分散式區域電力有剩餘或不足時，在配電網區域內或區域間進行電力交換，電力方向不再固定由特高壓流向高、中、低壓的單向潮流，而是可以進行供電端到用電端雙向的調度和控制。

由此可見，智慧電網因具有提升能源運用效率、增強電力供給的可靠性及安全性，以及加速替代能源發電納入現有電力系統等優勢，目前已成為各國新一波的重點基礎建設項目之一，紛紛投入巨資在智慧電網的建設工程。像是美國當前的輸電線、變電站和變壓器網絡，逐漸因為老化和投資不足而出現問題，且隨著極端天氣事件越來越頻繁，更常出現大規模的故障，對此，在拜登的一兆美元（約新台幣二九兆元）基礎設施中，就將撥出二五億美元（約新台幣七三八億元）給電網現代化工程；中國亦加速電網投資，據悉，中國國家電網和南方電網公司在十四五期間規劃投資累計將超過二．九兆元，明顯高於十三五期間中國全國電網總投資的二．五七兆元及十二五期間的二兆元。

根據研究機構Precedence Research報告指出，二○二○年全球智慧電網市場規模為三○六億美元，預計到二○三○年將達到一六二四億美元，預期年複合成長率將達十八．二％。全球正掀起電網升級的趨勢，台灣亦不例外，尤其近兩年來，台灣先後發生二一年的五一三、五一七大停電及今年的三○三大跳電，且從北到南小規模的停電亦頻傳，都再掀起台灣輿論對電網過於集中、電網老化與韌性不足的討論。

電網改革滾動三千億商機

經濟部也為了強化電網擬定千億預算計畫，提出未來電網升級的六大面向，包括「現有主幹線擴充及強固工程」、「電源直接供應用電中心」、「加速再生能源併網工程」為線路更新與建置，「樞紐變電所加強分群工程」、「供電瓶頸區新建變電所工程」、「變電所改建屋內化工程」主要為變電所建置。此計畫初步規劃分為短期兩年、中期五年及長期十年的三面向，整體金額上看三千億元，將是台灣電力系統有史以來投入金額最大、規模最大的電網改革。

而在整個智慧電網產業鏈中，智慧電表基礎建設（ＡＭＩ）又被視為是實現智慧電網目標最重要的建設，其是由智慧型電表、通訊系統、電表資訊管理系統所組成，與傳統電表不同，智慧電表具有通訊功能，可讓用戶與供電方資料雙向溝通，除可取代人工抄表外，透過用電量預測與分析，能適時滿足用戶需求，藉由數據監控分析，可達到能源最適使用效率，且會主動紀錄用戶的用電習慣與用量；透過輸配量與用電量之差異還能防制竊電；在偵測不正常電壓與電流時，亦能即時停電報修；用戶也可於用電平臺上查詢用電資訊，進行自主電能管理，也因此，智慧電表將是未來每家家戶的必備設施。

大同智慧電表外銷奏捷

然而，台灣智慧電表布局進度還有一段進步空間，目前全台只有高壓和特高壓的工業用戶百分之百完成智慧電表裝設，而低壓的民生用戶改裝的占比大約只有十分之一，在政府宣示二○三五年智慧電表布建率要達百分之百的情況下，預期換裝商機將大舉釋出，相關廠商有望持續大啖訂單。不只國內市場，根據研究機構Global Market Insights發表的研究報告指出，二○二六年全球智慧電表市場規模將達一五二億美元，至二○二八年更將超過五五七億美元，年複合成長率逾十四％，產業規模成長迅速。

台灣老牌家電廠大同就積極搶攻智慧電表市場，自主研發一系列ＡＭＩ智慧電表，目前年產能約一○○萬具，已穩坐全台市占率第一的寶座，且近年來除配合國家智慧電網計畫，也投入一般低壓用戶的智慧電表建置。此外，為搶攻國際市場，大同自主研發符合各國規格的智慧電表產品，並取得ANSI、IEC、MID及日本JIS等國際認證，全球規格的電表皆有能力生產，而在經過多年布局下，包括要求極高又複雜的日規電表訂單也已奪下，成為首家獲得日本電力公司認可的外國品牌。另外，公司也積極布局東協市場，先後取得泰國TIS及馬來西亞SIRIM等國家標準。

大同去年電表內外銷占比約七比三，內銷年增十九％，外銷年增達三五％，且去年大同智慧電表累計外銷就超過一百萬具。預期二一到二九年將是東協國家ＡＭＩ建置的高峰期，為滿足業務的成長，大同也於泰國設立電表廠，以強化國際市場的供應與競爭力。截至今年第二季，公司已實現連續五季獲利的表現；累計上半年公司本業營業利益年增達二六六％，ＥＰＳ○．四一元，年增亦高達七八％，

綜觀來看，隨著智慧電網系統加速建置，持續升級與整合發電、輸電、配電及用戶的電網系統所推動的商機將可望涵蓋電線電纜、智慧電表、通設設備、感測控制元件、能源管理系統、系統整合服務、重電工程等次產業，法人也樂觀預期，龐大電網商機將可望帶動台灣一眾廠商包括電線電纜供應商華新、大亞、華榮，製造智慧電表的士電、亞力、中興電、華城，智慧電網傳輸設備的正文、中磊、訊舟、康舒，儲能系統的台達電、東元等，業績可望有顯著挹注。

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