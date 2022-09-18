根據《財訊》報導，台灣電商市場經營大不易！繼網家（PChome）今年因為獲利不佳引發高層人事更迭，市場近期傳出，因主打「什麼都賣」成為台灣電商先驅的Yahoo雅虎奇摩，正積極為電商事業尋覓買家，據了解，包括東森、某私募基金都有意競逐。

根據《財訊》報導，面對市場傳言，Yahoo奇摩表示不予回應；倒是東森大方回覆，「的確有收到來自雅虎台灣透過多方管道的相關詢問，也得知雅虎台灣正積極尋求多家買方意願。」一席話直接證實，雅虎的確有意出售電商業務。

根據《財訊》報導，Yahoo奇摩曾是台灣最大入口網站，因擁有入口網站的流量優勢導客，最早推出主打「什麼都賣，什麼都不奇怪！」的拍賣網，2004年又推出Yahoo奇摩購物中心，2008年再成立Yahoo奇摩超級商城，3大事業體分別搶攻不同電商模式。

不過，根據《財訊》報導，隨著社群平台崛起，入口網站的流量式微，Yahoo奇摩與旗下電商事業的經營早已不比當年。據傳，Yahoo奇摩早有切割電商業務的想法，業界也傳出東森購物董事長王令麟、某大私募基金都有意出價收購。似乎預告了台灣電商市場，未來可能再出現一番大洗牌。