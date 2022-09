眾所矚目、全台最具規模的動畫饗宴「2022台中國際動畫影展」即將於9月23日至9月28日在台中新光影城登場,配合全新影展品牌形象與年度視覺首度推出別具收藏紀念意義的「領路者套票」於預售開賣5小時內即銷售一空,許多熱門場次更成為影迷搶票焦點,凡一次購買單一場次10張以上更享有團體優惠。預售票自即日起至9月22日止,全台7-11門市ibon機台與線上售票網站皆可購買,全國動畫迷可要把握優惠票倒數時刻手刀買起來,千萬不要錯過年度的動畫盛會。

由台中市政府、市政府新聞局指導,台中市影視發展基金會主辦的台中國際動畫影展,日前公布觀摩長片片單後即在動畫界掀起討論熱潮。本次高含金量的長片除了有橫掃去(2021)年國際大小獎項的動畫紀錄片《漂浪人生》(Flee)、關注女性及移民議題、獲安錫國際動畫影展肯定作品《納由拉之歌》(Nayola)與《交叉世界》(The Crossing)、幫助大人們找回純真童心的《特務森友會》(Perlimps)外,更有幽默風趣、適合闔家觀賞的動畫片《艾倫的電波冒險》(Little Allan - The Human Antenna)、《ㄎㄧㄤ爆好麻吉》(Two Buddies and a Badger: The Great Big Beast)、《垃圾總動員》(Trash)和《大偵探福爾摩斯:逃獄大追捕》(The Great Detective Sherlock Holmes - The Greatest Jail-Breaker)等,另外國際短片競賽也有多部獲國際影展肯定的優秀作品,不少是在台中獨家呈現,甫自預售票開賣後即掀起一陣搶票熱潮。

「2022臺中國際動畫影展」焦點導演-山村浩二作品。(圖/台中市影視發展基金會提供)

除了精彩片單,台中市影視發展基金會為增進國內外動畫創作者交流,今年的焦點影人更迎來曾入圍奧斯卡最佳動畫短片的日本獨立動畫藝術家山村浩二。山村浩二作品富有詩意,擅長透過動畫美學探討人類心理,以落語為題材的《頭山》,諷刺日本社會喜歡群體行動、排斥個人主義的短片故事,其奇想的功力加上知名浪曲家國本武春的說書伴唱,跨國界征服了各國動畫愛好者的認同。影展除了將搶先全台放映導演首部動畫長片《北國奇遇記》,更選映其多部動畫短片創作,影迷們可從中窺見導演如魔術師般創作的怪誕角色與世界裡隱藏的童心與童趣。山村導演將於9月24日(週六)親臨影展現場與大家面對面交流,歡迎影迷朋友免費報名參與,認識這位「童心未泯的動畫魔術師」。

「2022臺中國際動畫影展」焦點導演-邱立偉作品。(圖/台中市影視發展基金會提供)

另外一位焦點導演則是在國際各大影展獲獎無數、台灣的知名IP動畫導演邱立偉。在導演的作品裡,從場景設計、劇情鋪陳都可以看到濃濃的「台味」,第一部電視動畫影集、改編自作家林良散文集的《小太陽》,考據了上萬張老照片只為重建民國50年代的老台北場景;原創動畫作品《小猫巴克里》電視影集,大量取材台南市區街景之外,劇情中更充滿台灣獨有的「人情味」,入圍2017年金馬獎,成為台灣動畫界的重要里程碑。本屆影展將重溫導演多部不同時期的動畫短片作品,更有機會搶先看到其醞釀多年的最新長片《八戒》精彩片段。有志踏上創作路程的年輕新秀,也別錯過與大師交流的機會,邱導演將在講座上分享身為「在地動畫品牌的開拓者」之心路歷程!

台中國際動畫影展將於9月23日(五)至28日(三)在台中新光影城隆重登場,影展預售票優惠只到9月22日,原價160元的電影票只有100元即可獲得,此外還可參加「我是影癡我驕傲-賓果連連樂」活動,免費帶回多項影展限定大獎,歡迎全臺動畫影癡來挑戰!更多精彩片單及週邊活動詳情,請至台中國際動畫影展官方網站及臉書粉絲專頁查詢。