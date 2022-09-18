「市場的反轉超乎大家想像，經濟指標都是負面居多。」貨櫃3雄之一的陽明，9月7日的法說會開場，就直接給了投資市場一記重拳。

《財訊》報導指出，而長榮減資六成後的新股換發也即將在9月19日重新上市交易，股價表現市場嚴陣以待，因為在此之前，作為貨櫃市場指標的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已從今年六月開始連跌13週，跌勢似乎尚未見到盡頭。

根據《財訊》報導，今年6月之前，每週公布的SCFI時漲時跌；當時，許多分析報告都解讀，第2季本就不是貨櫃航運業的旺季，等到美國碼頭工人的換約談判、第3季旺季來臨，將成為運價重新向上的動力。投資人雖然對後市存疑，但從貨櫃3雄的股價表現來看，投資市場對這樣的說法是埋單的。

塞港漸緩解 面臨供過於求

但第2季過了，根據《財訊》報導，第3季的旺季效益不僅沒來，美國碼頭工人也因為沒了籌碼暫緩談判，現在竟連塞港的狀況也在逐漸緩解。SCFI從6月10日的4233.31點，來到9月9日的2562.12點，短短13週，運價大跌近4成；歐洲線每箱（20呎櫃）由5843美元跌至3877美元，也出現超過3成的跌幅；而美西線則從7630美元跌至3484美元，重挫逾5成。

根據《財訊》報導，運價一夕之間風雲變色，主因是「需求」出乎意料地大幅下滑，讓貨櫃市場原本供不應求的狀況瞬間反轉。3大海運研究機構Drewry、Alphaliner、Clarksons年初都預估，今年貨櫃航運市場還是供不應求的機會居多，但通膨、升息、經濟衰退等議題年中開始發酵，壓抑消費需求，三大機構也都改變了預期，認為今年就會出現供過於求。「歐美市場需求真的不好，我們輸往美國的貨櫃量比去年同期少了兩成左右，歐洲線也是一樣的減幅。」一位貨攬業高層表示。

再者，《財訊》分析，從分區來看，美國消費者物價指數（CPI）從去年底就不斷攀升，通貨膨脹壓力增加，壓抑民眾消費欲望。今年6月美國零售業庫存金額已經來到7226億美元，創下歷史新高；零售業存貨銷售比也在今年2月後攀升，減緩貨櫃運送需求，這是過去市場上並未預期到的結果。

根據《財訊》報導，歐洲今年也意外受到俄烏戰爭影響，天然氣、電力等能源價格迭創新高，歐洲央行又跟進美國升息的步調，導致經濟衰退疑慮加深，民眾購買力下降，貨櫃運送需求同步減緩。