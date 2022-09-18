根據《財訊》報導，5年前《危老條例》實施，帶動老屋更新風潮，更新速度比未頒布前成長17倍，連帶掀起飯店、廠辦、商辦改建風，各縣市陸續揮出都更起手式，至今全台累計都更及危老件數突破3500件。

疫情令人重新思考，生命安全遠比更新換回坪數的差距重要，告別不耐震、不防火、缺乏管理的危險老屋，透過老屋翻新，邁向嶄新人生。

「回家如同玩命！牆面鋼筋裸露，枕頭大般的水泥塊不時剝落，地震來心驚膽顫，」根據《財訊》報導，全台規模最大的海砂屋台北市「延壽國宅」，住戶們等了11年，終於排除不同意戶成功都更，今年7月動工拆掉最後一塊基地J區，包含先前拆除的M區、K區、I區，總共4大街廓，總面積達5650坪，整合戶數共計六五四戶，可說是都更史上一大里程碑。

最大、最複雜

延壽國宅、永和大陳新村 具指標意義

不僅如此，有全台最複雜都更案之稱的「永和大陳新村」，為大陳島居民隨著國民政府來台安置的住所，整體面積高達2萬4千多坪，屋齡超過40年，巷弄狹小，違章增建成為地方治安死角。新北市政府為更新將其劃定7個單元，單元2於2020年完工後，單元3於今年5月順利報核事權計畫，單元5、6、7已徵選實施者進場整合，而單元1、4整合比率已達9成，預計9月公告招商。

此外，《財訊》分析，海砂屋「台南市安平國宅」成立更新會七年來，因基地面積達2398坪，共有226戶，本就整合不易，加上房價沒有誘因、又遇上工料成本雙漲，每每開標落空，興建者難尋。在台南市府增加容積、爭取中央補助等大力促成下，今年8月底，總算成功引資華友聯，成為投資新建工程最優申請人。

最偏遠

不只雙北遍地開花 離島澎湖也加入

《財訊》報導指出，老屋重建案正在全台如雨後春筍般冒出，除熱門區雙北市以外，包括苗栗縣第一件自辦都市更新案去年動工，地點就在竹南鎮最早發展的中港老街；苦等14年的高雄博愛都更案，也是高雄第2個自辦都更案明年將動工。甚至連澎湖縣也核定了第一起「中興戲院都市更新案」，其中住宅部分已經開始對外銷售。而面積門檻較低的危老案，六都近年累計的申請件數皆已破百件。

根據《財訊》報導，5年前，《危老條例》頒布實施，讓小基地也能參與重建；3年前《都市更新條例》的修訂，使審議明確標準化，為老屋重建揭開新的篇章，每年帶動的相關商機高達5百億元至1千億元，累積為龐大的內需兆元產業。