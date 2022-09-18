台灣民意基金會16日公布最新「台灣人的政黨認同與支持」民調，結果顯示，20歲以上台灣人中，支持民進黨者有22.4%、國民黨15.4%、民眾黨20.9%。台灣民意基金會表示，這是民進黨在2016年蔡英文上台以來，政黨支持度最低的時刻，可謂陷入「空前低迷」狀態。此結果引熱議，大批網友相當認同該民調結果，狠酸綠營：「再繼續打慈濟啊！」

台灣民意基金會指出，與上個月相比可發現，台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，仍居國內第一大黨；民眾黨扶搖直上，支持度激增7.5個百分點，上升到二成一，再度超越國民黨，不僅成國內第二大黨，還只落後民進黨1.5個百分點；國民黨支持度略減1.1個百分點，淪為第三大黨。

台灣民意基金會分析，民進黨正處在2016年蔡英文上任以來，政黨支持度最低的時刻，原有支持者紛紛轉向力挺其他小黨，甚至轉投民眾黨懷抱，民進黨堪稱陷入「「空前低迷」狀態。

此消息一出掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言，不少留言更高達數千則，紛紛表示：「再繼續打慈濟啊！」「越打慈濟越掉票！我就笑看民進黨繼續打、繼續掉」、「居然有人敢打慈濟，笑死」、「不管喜不喜歡慈濟，他們確實做了很多事，你民進黨能比？」「這叫打回原形，完全不意外」、「這麼爛還有二十幾，果然死忠的很多」。