台灣民意基金會16日公布最新「台灣人的政黨認同與支持」民調，結果最新民意顯示，20歲以上台灣人中，22.4%支持民主進步黨，15.4%中國國民黨，20.9%台灣民眾黨。台灣民意基金會分析，與上個月相比，可發現台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點。對此，港媒17日亦分析指出，此項民調從一個側面反映了民進黨的重大危機。

台灣民意基金會指出，與上個月相比，可以輕易發現，台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化，執政的民進黨支持度重挫7.8個百分點，只剩22.4%，仍居國內第一大黨；民眾黨扶搖直上，支持度激增7.5個百分點，上升到二成一，再度彎道超車國民黨，成為國內第二大黨，而且只落後民進黨1.5個百分點；國民黨支持度略減1.1個百分點，淪為第三大黨。

該民調指出，有證據顯示，20-54歲選民中，民眾黨已經全面碾壓民進黨，相對而言，民進黨只有在60歲以上選民中擁有絕對優勢，因為許多原先支持民進黨的大量年輕選民集體出走，轉支持時代力量和台灣基進，甚至連民眾黨都受益。

根據《中評社》17日分析該項民調後認為，此項民調從一個側面反映了民進黨的重大危機，同時突顯了國民黨的警訊，包含第一，民進黨支持者的大量流失、支持度的大幅下降，並沒有讓國民黨受益，國民黨的支持度不但沒有提升，反而還略有下跌；第二，國民黨的支持度雖然比較穩定，沒有大起大落，但卻是在低支持度上的穩定，維持在15%上下，反映民眾對國民黨缺乏熱情和期待；第三，國民黨的支持度再次被民眾黨超越，淪為第三。