俄羅斯國企「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）不僅未受制裁影響，反而積極尋找大陸、印度等能源替代出口，獲利表現創下歷年新高，但隨著西方制裁的效果逐一顯現，這家能源巨頭正計畫回購債券，以規避西方的制裁。

商業內幕報導，Gazprom今年上半年大賺2.5兆盧布（折合美元約420億），遠超去年全年290億美元的獲利，創下歷史新高紀錄，巴克萊銀行保守估計，今年迄今獲利或已達到700億美元。

巴克萊指出，受惠天然氣價格高漲，Gazprom今年預期將獲得極高的利潤，而這筆資金也將使其能夠用以應對來自西方的制裁。

今年8月11日，Gazprom財務部門已經更改美元債合約，而巴克萊則認為這是該公司回購非盧布債的前兆，「所有跡象表明，Gazprom將利潤再投資以減少外債，使其面對西方制裁更具彈性」。

以能源分析師Amarpreet Singh為首的團隊近日釋出的研究報告也指出，高昂的天然氣價格使Gazprom財務更加靈活，預估該公司迄今天然氣銷售已超過去年全年，「隨著外部債務壓力減少，若歐盟、美國進一步實施制裁，該公司會更有承受違約風險的能力」。