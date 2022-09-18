17日晚間台東強震，撼動全台，民眾飽受驚嚇，更有不少人想起20多年前的921大地震有多可怕。對此就有一名六年級生回憶，當年他從軍救災的恐怖過程，殘缺不全的屍體到處都是，更有弟兄因此崩潰驗退。

男網友在PTT八卦版PO文表示，自己當年在嘉義當兵，地震發生後，他們在凌晨3點左右準備鐵鍬和各種挖掘工具，5點吃完早餐後就上軍用卡車出發救人。

原PO表示，他們往著921的震央中寮前進，沿途完全沒有電，路上只有卡車的引擎聲，抵達救援地後，第一眼看到的就是3層樓的民宅變成2層樓，1樓完全陷入地下，災民見到他們立刻哭著求救，直說房子裡面有人沒出來。

開始救援後，災民口中「沒出來的人」，基本上早已變成屍體，且許多屍體早四分五裂，變成屍塊，缺手缺腳還算好，有的甚至只剩一顆頭顱，只能用地獄形容，當場有弟兄救到崩潰，精神狀況出問題而被提早退伍。

不少鄉民也紛紛留言：「感謝你們」、「真的很可怕」、「當年88風災也是這樣」、「真的感謝國軍弟兄」、「光聽文字敘述就快瘋了，何況是在現場的」、「當年住雲林，只有收音機，完全聯繫不上家人超慌」。