長期關心國內少子化問題，8月25日也曾發布「育兒生養政策」的國民黨台北市長候選人蔣萬安，傳出將第三度為人父，妻子石舫亘已身懷第3胎約5個月，目前孕肚已明顯，14日代表蔣出席國民黨基層活動時，也獲在場眾人恭賀。

蔣萬安目前除育有已11歲的長子蔣得立，去年7月23日再喜獲「二寶」蔣得宇，今年2月才公開表示還想拚第3胎女兒，如今妻子如願懷孕。知情人士開玩笑表示，蔣萬安真的身體力行，迎戰國內少子化問題。

不過對於蔣萬安妻子再懷孕消息，蔣辦人士均以不知情回應。

知情人士透露，國民黨中正區黨部14日晚間舉辦幹部會議，席開10餘桌，出席者全是黨內在北市中正區重要樁腳或志工幹部，對力求鞏固藍軍基層的蔣萬安而言非常重要，蔣能否親自與會具有凝聚中正區藍軍支持的象徵意義。

但蔣萬安當天早已排定士林「萬安作伙行、台北百面贏」，晚間在社子島舉辦座談會結束後，隨即要趕赴士林夜市掃街、拜訪商家，行程緊湊，結束表定已經是晚間9時30分，要參與晚間7時開席的中正區黨部幹部會議確實有困難。

知情人士說，經溝通，蔣萬安委請石舫亘與競選總部總幹事林奕華代表他出席中正區黨部幹部會議，展現自己對黨內中正區基層幹部重視。這次也是蔣獲國民黨提名參選台北市長以來，妻子第一次扮演蔣分身為蔣助選。

據了解，石舫亘當天準時出席會議，並代表蔣萬安逐桌向中正區黨內基層幹部拜票、致意，謙虛態度也消弭現場對蔣無法親自出席懇託的質疑聲。也因石孕肚已經目視可見，現場「蔣太太懷第三胎」的驚訝與恭賀聲不絕於耳。