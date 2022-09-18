台東17日晚上9點41分發生芮氏規模6.4地震，台東警消、義消、特搜、國際救難總隊等單位共24人也在17日深夜11點59分到達關山消防大隊報到待命。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東17日晚上9點41分發生芮氏規模6.4地震，台東警消、義消、特搜、國際救難總隊等單位共24人也在17日深夜11點59分到達關山消防大隊報到待命。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東17日晚上9點41分發生芮氏規模6.4地震，直到目前已有4次較大有感餘震，池上鄉部分民眾表示，餘震不斷，真的不敢睡，也不敢去廁所。

台東目前餘震不斷，縱谷地區災情最嚴重，池上居民心有餘悸表示，雖然已經深夜但不知道該怎麼睡，不敢去廁所、也不敢洗澡，更不知如何睡覺。

根據台東縣政府統計，台20線南橫公路落石交通中斷，台9線部分路段一半道路封閉，海端鄉利稻村全村停電，台東縣鹿野寶華橋、海端加樂橋已實施預警性封閉。

台東縣0917地震災害應變中心已於17日晚間10點一級開設，台東縣長饒慶鈴17日深夜11點30分主持第1次工作會議，她說，經初步盤點，鹿野鄉寶華橋有安全疑慮已封閉；台9線往龍田上坡路段有巨大落石、一半道路封閉；台20線南橫公路落石交通中斷。

此外，海端鄉利稻村全村停電；部分商店、家戶也傳出物品倒塌、民眾遭砸傷、停電、瓦斯外洩等零星災情，台東目前沒有重大災情傳出。饒慶鈴也感謝警消、各局處單位、各公所第一時間全部動起來，持續保持警戒。

另外，台東警消、義消、特搜、國際救難總隊等單位共24人也在17日深夜11點59分到達關山消防大隊報到待命。