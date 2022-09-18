俄烏戰火爆發，俄羅斯遭西方施以一系列制裁，七大工業國組織（G7）此前同意對俄油制定價格上限，俄隨即宣布北溪一號無限期斷供，被外界視為反制西方行動。近日歐盟又提議對俄天然氣限價，對此塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）示警歐洲，如果歐盟進一步推行限價計畫，俄羅斯可能將全面切斷天然氣供應，屆時今年冬天歐洲每個人都會挨凍。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上周表示，將提議對天然氣制定價格上限，目標是削減俄天然氣收入，而在這之後，俄羅斯總統普丁揚言如果推行，俄將全面斷供反制。

俄媒今日俄羅斯報導，武契奇與匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）會晤後，他接受媒體採訪時警告，如果歐盟做出這樣的決定，俄羅斯可能將會全面切斷對歐洲的天然氣供應，「屆時什麼都沒有了，所有人都會挨凍」。

武契奇補充，在那種情況下，現在400歐元／兆瓦時的電價就會開始飆升。針對此與歐爾班的會務，武契奇透露，即將來臨的秋冬是他們話題內容之一，而歐爾班則認為這在經濟層面上有決定性生存的意義。