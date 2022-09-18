學校旁邊通常都會有許多家早餐店，且價格往往會比一般店家更優惠，藉此吸引學生上門。如今更有一家開在學校旁的早餐店，祭出「早餐8點半後一律20元」的方案，讓不少網友笑翻，直呼根本是害學生遲到。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出照片，只見畫面中的早餐店門口放著大大的招牌，寫著「早餐8:30後一律20元」，讓他忍不住打趣說「我每天都在這邊等到8點31分才進去點餐」。

一家在學校旁的早餐主打「8點半後一律20元」，讓網友笑翻直說學生遲到原因找到了。(圖／路上觀察學院)

照片曝光1.4萬人點讚，網友紛紛留言：「這一定在學校附近的啊！給遲到學生的福利」、「難怪學生天天遲到」、「遲到換省錢我願意」、「這老闆厲害哦」、「此時這間早餐店還沒意識到自己即將成為午餐店」，也有人認出該間早餐店在高雄科工館附近：「這是真的，我住旁邊」、「很多人都8點半後來買」。

據了解，老闆主要客群就是學生，但隨著上課時間到後，客人急遽減少，因此才會祭出優惠吸引買氣，只要是菜單上超過20元的食物，一律都只要20元，想要吃飽連40元就夠了，同時也能避免食物賣不掉，必須處理掉的情境，可說一舉兩得。