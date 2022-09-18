人稱「廣播屆林志玲」的DJ圓圓17日到高雄主持活動，沒想到晚間9:41發生規模6.4地震，全台有感，而活動場地還是在飯店24樓，還出現游泳池變海浪的驚人畫面；DJ圓圓拍下地震時現場畫面分享到社群，表示自己快嚇死喊「不主持了」，還說最後只能爬樓梯離開。

DJ圓圓17日晚間在IG曬美照打卡，透露自己在高雄飯店主持活動，被飯店設施和浪漫夜景美呆，對於能邊主持工作又可以放鬆很滿意；沒想到17日晚間9:41台灣發生強震，她立刻把「泳池變海浪」的誇張畫面PO限時動態，還能聽到她略帶哭腔嚇得直呼「好可怕」、「救命啊」，四周也傳來群眾的尖叫聲。

DJ圓圓17日在高雄主持活動時，正好遇到強震。(圖/ 摘自DJ圓圓IG)

在震後DJ圓圓又發文更新狀況，她表示地震時在24樓主持，當下就決定不主持了，她和其他人都嚇到尖叫聲連連，而飯店電梯也因為地震停運，她只能從24樓爬樓梯下去；不過，DJ圓圓向粉絲報平安外，也不忘關心大家問「還好嗎」。