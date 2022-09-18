前役在延長賽1分惜敗韓國隊後，中華隊力求振作，在林詔恩5局無失分好投帶領，以3比0擊敗荷蘭隊，複賽戰績4勝1敗，搶下本屆U18世界盃青棒錦標賽首張冠軍戰門票。

中華隊昨天吞敗後，只要今天擊敗荷蘭隊，就算美國、韓國隊接下來的比賽也都贏球，在3隊都是4勝1敗戰績相同且互咬的情況下，比較對戰優質率（TQB）中華隊就能以排名第一晉級冠軍戰。

中華隊首局就展開攻勢，1出局後陳致語獲得觸身其保送，再靠隊友推進、投手犯規站上三壘，林佳緯敲出適時安打助隊先馳得點。接下來中華隊幾乎局局都有攻勢，4局下更是1人出局攻佔滿壘，但鄭俊瑋敲出雙殺打瓦解攻勢。

6局下中華隊攻勢再起，王念好、孫易磊連續獲得保送，劉俊緯短打護送跑者站上二、三壘，2出局後比賽中段替補上陣的隊長黃勇傳敲出帶有2分打點的一壘安打，助隊再添保險分。

林詔恩用82球52顆好球，投出6次三振、3保送，僅被敲2支安打、無失分，本屆賽事他連續12局無失分，伍祐城接手先連飆2K，後援2局飆出4K無失分，聯手完封荷蘭隊，中華隊挺進冠軍戰，達成衛冕目標只差最後一步。