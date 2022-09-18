【愛傳媒李利國專欄】翡翠水庫鱷魚島是現今很熱門的景點，從小格頭獅頭山延伸出來的觀景平台向下看，湖中有一座像大鱷魚趴在水面上的島，就是「鱷魚島」，但很少人知道這隻大鱷魚右足附近的潭面，即六十年代最著名的鷺鷥潭，當時是年輕人踏青郊遊的勝地。

民國68年翡翠水庫動工之後，淹沒了鷺鷥潭，但迄今在台灣地圖上仍可看見竹坑一帶的湖泊被標示為鷺鷥潭，這似乎顯示著昔日鷺鷥潭所在的地理位置還依舊存留，只是潭面擴張加深加大，以致舊觀不復可見，就讓鷺鷥潭在人們的記憶中消失了，所以值得去尋覓這失落的往日情懷！

從北宜公路小格頭碧山派出所沿著一旁的產道走約2.6公里，經過竹坑福德宮後不久，路旁就出現了可朓望鷺鷥潭的觀景台，再往前續走一小段產道，右側大轉彎的水泥護堤旁有一條小徑，入口被鐵欄杆層層封鎖，門旁立著兩面警告標誌，一面寫禁止釣魚，另一面寫禁止放生魚類，這正是通往鷺鷥潭畔的唯一通路。

來到潭畔，一片清碧湖水呈現眼前，景象如詩如畫，兩艘竹筏橫歇在岸邊， 上下天光，一碧萬頃，猶如韓愈對洞庭湖的描述：「泓澄湛凝綠，物影巧相況」。

我初遊鷺鷥潭時年僅十八歲，五十年後才得重遊，青山綠水依舊在，只是地形改，不免觸景而有「物換星移幾度秋」之感慨，但想起蘇軾「人生如夢，一尊還酹江月」之豁達，我告訴自己：既然「人生天地之間，若白駒之過隙」，何來餘暇嗟老傷時？

這樣一轉念，也不必枕蓆而臥，彷彿就能體會柳宗元在《鈷鉧潭西小丘記》中的感受：清冷冷狀與目謀，瀯瀯之聲與耳謀，悠然而虛者與神謀，淵然而靜者與心謀。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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