【愛傳媒翁佳音專欄】朋友知道老番瘋船，轉寄東京大學的數位網站，老番不小心看到一艘約1801年漂流到日本的中國江蘇南通「季長義」號商船。

幸虧日本繪畫有寫實傳統，這艘沙船平底型的篷船各部尺寸大致清楚，但比較讓老番覺得興趣的是：這艘船養雞的雞籠掛在艉樓右外側。船尾大舵下方之旁設有爐灶炊煮，與漳潮泉大舵旁是如廁之所有異。

船上貯存淡水的水櫃，在笨頂（甲板）上，與漳潮泉吃水深的海船亦不同，後者以大甕置於船艙中。桅帆初見之下，易讓人以為是用棉布帆，但十九世紀中以前，沿海沙船還是以竹、蓆之船篷、蓬為主。船尾樓左側外放置甚多竹竿，不是竹篙湊菜刀打架用，是萬一船篷被風吹壞，還可削竹竿來修補。

清代官方是不准民間船上放置多根竹篙的，他怕船隻開太遠，風篷壞了，要回陸地修補。船上禁帶竹篙，大約是清代1860年代開港之後才解禁。

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

照片來源：《享和元年五月紀州比井浦漂着清国船図》局部截圖。

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