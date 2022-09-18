【愛傳媒樊祥麟專欄】9月16日午和長輩、好友們聚會，大夥就約在吉品海鮮信義店，店家以港式點心、新派粵菜著名，現也賣起北京烤鴨了。

烤鴨選了兩吃，一是片皮包餅，另一則是煮成鴨湯米粉，烤鴨片皮後，與小黃瓜絲、蔥絲及水梨條包在單餅內吃，入口後，微甜的水梨條，加上鴨皮的爽脆，滋味更豐富，鴨湯濃郁，米粉也是軟硬適中，稀里呼嚕吃下，過癮啊！

松露南瓜官燕、甜鹹點心，都是店家的招牌菜餚，好吃，令人驚豔的是，白灼松阪豬嫩軔交織，醬汁讓味道豐富，至於乾煸元貝四季豆，完全沒有乾煸味道，吃不到鑊氣，其實，以欖菜炒四季豆替代，味道相較下，也毫不遜色。

店家想要將川菜融入粵菜，想法雖好，火候卻差了一截，吉品算是高價位餐廳，菜色有其特色，沒想到仍有敗筆！

作者為前中央社社長、前央廣總台長

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