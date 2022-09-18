民進黨新竹市長候選人沈慧虹17日成立百工百業後援會，前新竹市長林智堅出席力挺。資深媒體人黃暐瀚觀察，林智堅這次出來輔選，感覺沒有自信；《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這叫「作賊心虛」，他甚至提到，自己早就判斷林智堅已信心不足。

黃暐瀚17日在《董事長開講》網路直播節目中表示，林智堅這次出來輔選，感覺有點「眼神死」，也就是沒自信，回想他當初參選桃園市長時，看起來的感覺比較好，甚至台大碩士學位被取消後，仍充滿自信地出席中華大學學倫會，不料，中華大學的碩士學位最後也被取消。

吳子嘉認為，林智堅這叫「作賊心虛」，雖然仍嘴硬，但他早就判斷現在的林智堅已信心不夠，他甚至形容林可說是已經掛了，沒想到還敢出來站台，真是勇氣十足。

針對林智堅出來輔選沈慧虹，黃暐瀚指出，林曾擔任新竹市長7年多，現在幫當時的副市長輔選，也是責無旁貸；至於林本身，以前被雜誌評比為五星級市長，但現在遭發現，新竹市所有公園裡的兒童設備，高達95％不合格，原來過去7年，大家沒有用高規格檢視新竹市。

黃暐瀚接著指出，這次選舉，林智堅不能沒有角色，但若是沈慧虹選情「掛掉」，而且林這7年來也被發現是金玉其外、敗絮其中，那他就真的掛掉了。