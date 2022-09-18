台中市17日晚間發生台中監獄受刑人陳坤和逃逸案，陳因骨折而前往中國醫藥大學附設醫院戒護送醫，卻趁隙破壞電子腳鐐逃逸，中檢昨晚9時許緊急發布通緝令，而陳姓受刑人的正面照片也曝光，據警方掌握，陳已變裝，目前正全力追捕陳。

據了解，受刑人陳坤和16日前往中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，進行拔除鋼釘手術，但17日晚間5時許自行破壞腳鐐逃逸；台中地檢署表示，晚間8時5分許接獲獄方的傳真通知，立即於9時52分許發布通緝。

刑事局昨日晚間接獲法務部矯正署聯繫後，也立即進行內部通報，內容提及，陳為脫逃現行犯，曾涉犯毒品，槍砲等案案件，已判處有期徒刑16年，另外，該嫌具有暴力傾向，提醒同仁查緝時須注意執勤安全。

據警方初步追查，陳自醫院脫逃後，跑到台中殯儀館偷車，隨即又丟車逃逸，在市區內徒步繞行，且已變裝逃逸，但警方仍持續掌握陳的行蹤，將全力將其逮捕歸案。

台中監獄受刑人陳坤和17日趁戒護送醫治療時掙脫電子腳鐐逃逸，後變裝在市區逃竄。（圖／翻攝自記者爆料網）

台中地檢署則指出，陳姓受刑人涉及脫逃罪，在脫逃過程中再涉其他竊盜、毀損等犯行，現已成立專案小組，由林俊杰檢察官指揮台中市警察局刑警大隊、第二分局全力追捕中，並針對獄方人員有無疏縱人犯相關罪責分案，徹夜偵辦中。