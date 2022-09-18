大陸一線男演員張翰出演過許多偶像劇如《杉杉來了》、 《一起來看流星雨》、《溫暖的弦》等，獲得不少好評，他最近主演的新劇《東八區的先生們》，自開播以來爭議不斷，觀眾質疑他在劇中的行徑疑似對女主角王曉晨「揩油」，不但「手摳內衣」、「手抓女主角胸口」等，該劇的豆瓣評分更下降至2.4分（滿分10）。近日網友還擷取劇中多段台詞，認為有歧視、物化女性嫌疑，被網友們怒噴「快下架」。

近日張翰新劇《東八區的先生們》引來不少討論，昨(17)日微博上有網友整理出《東八區的先生們》的部分台詞，疑有開黃腔、物化女性之意，例如「瘦的好看，胖的好使」、「做一個世界的水手，就必須要做件事情，就是要去征服世界上所有的碼頭（暗指女性）」，最近又點燃網友怒火的是關於台詞影射女性的「月經」。

被網友翻出張翰物化的女性的台詞。(圖/微博)

被網友翻出張翰物化的女性的台詞。(圖/微博)

在劇中，一群人談論著男女主角的八卦，其中有個人臆測女主角因為被男主角冷淡，不巧被身為八卦本人的男主角所聽到，本該是很有喜劇效果的一段劇情，但出現一段台詞「女人啊，受傷之後是最可怕的動物，萬年流血不死的」，這句話引來痛批「本來這句台詞我因為噁心都不想發，『女人啊，萬年流血不死的，最可怕的動物』國產劇不可以提月經，但可以污辱月經」但也有粉絲護航這純粹是斷章取義，認為有心人士刻意操弄。

《東八區的先生們》之所以會被炎上，是因為前陣子有人挖出該劇片段，在拍攝床戲時驚見男方「起反應」，男方誇張又多於的肢體觸碰情節，令大家懷疑張翰是否藉著職務之便，趁機吃王曉晨豆腐。由於《東八區的先生們》登上湖北衛視的戲劇，因此讓觀眾們認為更該嚴格審視，爭議爆發後，網友們紛紛留言怒批「這種劇怎麼過審的」、「好噁心，能不能下架」、「他不會覺得這樣很帥吧」