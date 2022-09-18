論文門後沉寂1個多月的前新竹市長林智堅，終於在昨（17）日公開現身，出席民進黨新竹市長候選人沈慧虹成立百工百業後援會活動，期間談到新竹棒球場時，他坦承確實有待加強，但卻稱台積電也會有不良品，引起討論。對此，國民黨立委賴士葆狂酸，「這些人為了選舉真是什麼人都能拖下水，什麼歪理都說得出口！」

沈慧虹昨日在林智堅、民進黨立院總召柯建銘等人的陪同下，成立百工百業後援會，她表示過去7年多以來，林智堅一直都是她最緊密的夥伴，而此次活動是她參選後的首次大型群眾活動，因此親口邀請對方出席。

林智堅透露，這段期間他都有在私下拜訪地方鄉親，希望藉由這場大型活動，找回過去支持自己、民進黨的市民。其中，林智堅在活動上細數過去7年的政績，提到新竹棒球場時，他坦言剛啟用時雖然有地方做得不夠好，但只要把它改進就好，更以台積電為例，稱「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」

林智堅的說法引起各界討論，民眾黨新竹市長候選人高虹安怒批，「林智堅現在是汙衊台積電嗎？」希望林不要為了脫罪，把台灣的「護國神山」給毀掉，「把一個享譽世界的國際級企業拉出來救援，以掩蓋自己執政不力的事實」；賴士葆也在臉書說，林智堅針對新竹球場等缺失，把台積電也拖下水，狂酸「這些人為了選舉真是什麼人都能拖下水，什麼歪理都說得出口！」