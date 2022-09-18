昨日晚間9時41分台東縣關山發生規模6.4強震，至今早7時累計餘震已達45個，教養專家王宏哲表示，家裡一定要有一包避難包，裡面需要有消化餅、礦泉水、手套、雨衣、哨子、手電筒等物資，好在地震第一時間可以緊急逃難，他提醒大家要不時巡一下家中的避難包，確保使用無虞。

王宏哲今（18）日於個人臉書粉專指出，地震搖得很大，家中的小孩都有被嚇到，他提醒網友逃難時可以準備避難包。根據他分享的照片來看，避難包裡面有消化餅、礦泉水、手套、雨衣、哨子、瑞士刀、OK蹦、手電筒、毛帽和毛巾等。王宏哲表示，不用特別去買避難包，用退役的媽媽包就可以裝水、乾糧及哨子等物資了。

貼文曝光，不少網友也嚇得說，「覺得需要來一包了」、「經歷這次該準備一個避難包了」、「啊！避難包，馬上來去準備一個」、「23樓來報到，該更新一下救難包了」、「我還真的是用退役的媽媽包耶」、「好專業又實用的避難包分享」、

留言中也有人提醒，「避難包要固定時間巡食物效期，和手電筒是否有電，物品是否脆化狀況」、「避難包要定期檢查，否則逃難的時候，食物都過期就糗了」。