「高球女神」佩姬（Paige Spiranac）坦承最近面臨控制體重的挑戰，她在IG的一段揮桿影片出現網友對她身材的負面評論。佩姬很不高興，她寫道：「老實說，在這篇貼文裡嫌我胖的男人多到一種境界，我必須開始刪除一大堆留言，我以前從未這麼做。」29歲的佩姬今年6月榮登國際男性雜誌Maxim（美信）年度最性感女人，她沒理由不努力維持身材，但是這很困難。
「年復一年維持理想體重是很辛苦的，我並不是天生就能做到。」即使是佩姬也因為外界的眼光而出現信心危機，她形容這像是被擊敗的感覺。她還希望粉絲們來談一談各自在身材方面的不安全感。當然她的粉絲幾乎都是男人。
佩姬寫道：「我知道我的觀眾主要是男性，我想聽聽你們在身材上缺乏信心的經驗。我認為男人在被嘲笑體型的這方面沒有獲得足夠討論，其實我們所有人都面臨同樣的壓力，我們總是被預設必須成為某種特定外型。」
去年1月佩姬曾推文抱怨無法滿足所有人的眼光，總是會有人嫌她身上的某個地方不好，甚至對她的髮色和化妝技術也有意見。不過佩姬很清楚自己的路線，對於酸她賣肉的評論她向來是嗤之以鼻。佩姬目前在IG擁有361萬粉絲，近來每個月增加10萬。
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